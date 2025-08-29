Virus Respiratorio Sinciziale, la mozione di Lobati in Lombardia: “Obbligo di immunizzazione”

Close Menu
(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

Milano, 29 agosto 2025 – Il Virus Respiratorio Sinciziale (RSV), tra le principali cause di accesso di Pronto Soccorso e di ricovero ospedaliero nelle prime settimane di vita del bambino, al centro di una mozione presentata dal consigliere regionale Jonathan Lobati di Forza Italia.
Nella mozione – proposta dai consiglieri di Forza Italia in Regione Lombardia – si invita la Giunta Regionale a sollecitare il Ministero della Salute affinché vengano armonizzati i criteri di somministrazione a livello nazionale, oggi difformi tra le Regioni, garantendo pari opportunità di prevenzione e una migliore organizzazione.
Si chiede inoltre di garantire a tutti i neonati e lattanti, alla loro prima stagione epidemica, l’immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale, introducendo l’obbligo di immunizzazione e a sostenere l’attivazione da parte del Ministero della Salute affinché sia offerto alle donne in gravidanza, tra la 32a e la 36a settimana con parto previsto nella stagione epidemica, il vaccino proteico ricombinante bivalente anti-VRS, al fine di proteggere sia le gestanti sia i neonati nei primi mesi di vita.
“Regione Lombardia con la sua campagna di immunizzazione ha ridotto in modo significativo i casi di bronchiolite da RSV – sottolinea Lobati – passando da 6.000 accessi nelle stagioni 2022/23 e 2023/24 ai 1.500 della scorsa stagione, con solo 600 ricoveri contro i 2.350 degli anni scorsi. Una strategia che ha migliorato la tutela della salute dei più piccoli e ridotto la pressione sulle strutture sanitarie”.
