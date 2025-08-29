Close Menu
venerdì 29 Agosto 2025
“Sprecopoli” sanità campana, Nappi (Lega): per il fitto di un solo piano l’Asl Na1 “brucia” 500mila euro all’anno

2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 “Sprecopoli” sanità campana, Nappi (Lega): per il fitto di un solo piano
l’Asl Na1 “brucia” 500mila euro all’anno
“Ecco un altro capitolo della ‘Sprecopoli’ nella sanità campana, marchio di
fabbrica della gestione De Luca e Pd. Dopo quello dell’affitto per la sede
del Distretto 25, che finora è costato ai cittadini oltre 10 milioni di
euro, segnaliamo il caso del Distretto 31, sempre dell’Asl Napoli 1. Questa
volta per l’affitto di un solo piano in uno stabile di via Vespucci, si
versano a una società privata ben 500mila euro all’anno! Tutto ciò si
consuma mentre si lasciano inutilizzati gli spazi dello ‘sterminato’
patrimonio immobiliare di proprietà che ha disposizione l’Azienda sanitaria
e nel silenzio totale della sinistra. Continueremo a informare i campani
sulla condotta vergognosa di questi signori che, negli ultimi 10 anni,
hanno ridotto la sanità ad un’elemosina, l’unico modello che è in grado di
riproporre la coalizione ‘pappaFico’. E non finisce qui…”. Lo afferma
Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice
coordinatore del partito in Campania.
*NB*: si allegano foto del documento relativo all’affitto sottoscritto
dall’Asl Na1
Prof. Avv. Severino Nappi
Capogruppo Lega Consiglio regionale della Campania
Componente Consiglio Federale Lega
Vice Coordinatore Lega Campania
Ufficio Stampa

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl