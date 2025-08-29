(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 REGIONALI: MARTUSCIELLO (FI), “FICO GENERA LO STESSO ENTUSIASMO DI UNA PIZZA CON L’ANANAS”
“Dal giorno dell’annuncio della sua candidatura Roberto Fico ha avuto appena otto follower in più. Nulla. A dimostrazione di quanto poco si creda nelle capacità del candidato scelto da Manfredi. Ci confronteremo con lui su ambiente, impresa, rifiuti e sanità ed emergeranno le profonde differenze che ci consentiranno di vincere le regionali”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.
