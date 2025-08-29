(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 PIANO CASA. CATTANEO (FI): C’E’ BISOGNO DI SOLUZIONI NUOVE, DA SEMPRE PRIORITA’ PER FORZA ITALIA
“Il piano casa di oggi non può essere quello degli anni ‘70. Le ricette adottate allora ormai sono vecchie e non servono a risolvere i problemi attuali. C’è invece bisogno di soluzioni nuove, come ad esempio i fondi di investimento immobiliari, i fondi dei fondi, dove la quota dello Stato funge da veicolo, da catalizzatore di risorse private. Ovviamente, non sto inventando niente di nuovo, c’è già chi fa questo mestiere: Cassa Depositi e Prestiti Immobiliari, Invimit, una società al 100% dello Stato che ha questo come sua missione. Allora, del piano casa c’è bisogno? Sì, perché le giovani coppie fanno fatica, perché tante aree metropolitane hanno un costo della vita e della casa non sempre sostenibile da chi ha uno stipendio normale. Penso poi agli studenti universitari e alla necessità di costruire un meccanismo in cui il problema della casa viene affrontato con una gestione virtuosa dell’economia di scala, nella quale i fondi di investimento si affiancano ai quelli statali, realizzando così un prezzo davvero calmierato. Nel programma di governo del centrodestra il tema è una delle priorità, anche perché Forza Italia, fedele agli insegnamenti del presidente Berlusconi, ha sempre messo la casa al centro delle sue politiche. Adottando soluzioni nuove per affrontare i problemi di oggi”. Lo ha dichiarato a Sky Tg24 Economia il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, responsabile nazionale dei Dipartimenti del partito.
