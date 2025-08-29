(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Elezioni, Zinzi (Lega): sinistra ha tradito sua base, Ruotolo non sente più la puzza delle fritture di pesce?Roma, 29 ago. – “Meno di un anno fa Ruotolo annunciava che il Pd non sarebbe stato più il partito di De Luca. Oggi persino la sinistra più ‘pura’ ha mostrato il suo vero volto dimostrando che l’unica cosa che interessa alla sinistra, tutta, sono le poltrone. Ora Ruotolo non la sente più la ‘puzza’ delle fritture di pesce”?Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.Ufficio Stampa Lega Camera