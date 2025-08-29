Close Menu
Trending
venerdì 29 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Comunicato stampa – Carceri: Nordio smentisce Italia Viva

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Buonasera,
di seguito e in allegato il comunicato stampa del Ministero della Giustizia.
Per qualsiasi chiarimento si resta a disposizione.
Cordiali saluti
Ufficio comunicazione e stampa
Via Arenula, 70 – 00186 ROMA
http://www.giustizia.ithttp://www.gnewsonline.it
COMUNICATO STAMPA
Carceri: Nordio smentisce Italia Viva
“Nell’ottobre 2022 il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in tutti i ruoli e le qualifiche aveva 36.641 unità. Ad Agosto 2025 dispone di 37.977 unità.
Dall’ottobre 2022 a oggi sono state assunti complessivamente 7407, a cui vanno aggiunti 3.246 (con inizio formazione a dicembre) e 653 (il cui termine per presentare le domande scade a metà settembre) per un totale, al 31 dicembre 2025, di 11.309.
I pensionamenti dall’ottobre 2022 a oggi sono stati 6.906 con una proiezione al 31 dicembre 2025 di ulteriori 475, per un totale complessivo di 7.381. Quindi in definitiva da ottobre 2022 al 31 dicembre 2025 l’incremento è stato di 4.028 e non di 133 come erroneamente dichiarato stamani a Omnibus dal deputato Roberto Giachetti.
Così dichiara il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl