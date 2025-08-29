(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Buonasera,
COMUNICATO STAMPA
Carceri: Nordio smentisce Italia Viva
“Nell’ottobre 2022 il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in tutti i ruoli e le qualifiche aveva 36.641 unità. Ad Agosto 2025 dispone di 37.977 unità.
Dall’ottobre 2022 a oggi sono state assunti complessivamente 7407, a cui vanno aggiunti 3.246 (con inizio formazione a dicembre) e 653 (il cui termine per presentare le domande scade a metà settembre) per un totale, al 31 dicembre 2025, di 11.309.
I pensionamenti dall’ottobre 2022 a oggi sono stati 6.906 con una proiezione al 31 dicembre 2025 di ulteriori 475, per un totale complessivo di 7.381. Quindi in definitiva da ottobre 2022 al 31 dicembre 2025 l’incremento è stato di 4.028 e non di 133 come erroneamente dichiarato stamani a Omnibus dal deputato Roberto Giachetti.
Così dichiara il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.
