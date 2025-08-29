(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 BANCHE. CATTANEO (FI): FUGHE IN AVANTI SU BUYBACK SONO CONTROPRODUCENTI
“Forza Italia crede che il tema del buyback sia importante e legittimo per le aziende e fare strappi e fughe in avanti risulta dannoso e controproducente. L’altro giorno è bastata qualche indiscrezione su eventuali tassazioni e i titoli bancari sono crollati, con gravi conseguenze sui piccoli risparmiatori. A pagarne le conseguenze è infatti anche la classe media italiana, che magari fa piccoli investimenti, e lo spread che tende ad aumentare. Se è vero, come è vero, che quello è l’indice dell’affidabilità di un Paese, oggi noi siamo affidabilissimi. Perché abbiamo uno spread dimezzato rispetto al governo Draghi, ossia a un governo già ritenuto affidabile. I dati economici italiani sono ottimi, l’occupazione ha il record di un milione di posti di lavoro che non si vedeva da vent’anni, l’inflazione è raffreddata. Questo basta? No, vogliamo rilanciare, vogliamo avere un PIL che corre più forte. Questa è per Forza Italia la priorità, così come priorità sono il ceto meteo e il ceto produttivo. Noi stiamo lavorando con grande impegno per liberare risorse da inserire nella prossima manovra finanziaria, senza aumentare mai le tasse”. Lo ha dichiarato a Sky Tg24 Economia il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, responsabile nazionale dei Dipartimenti del partito.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 BANCHE. CATTANEO (FI): FUGHE IN AVANTI SU BUYBACK SONO CONTROPRODUCENTI