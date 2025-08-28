Close Menu
Trending
giovedì 28 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Violenza donne, Provenzano (Pd): urgente rieducare uomini a rispetto e affettività

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Violenza donne, Provenzano (Pd): urgente rieducare uomini a rispetto e
affettività
“Solidarietà alle amiche, alle compagne e a tutte le donne vittime della
logica del branco su internet. L’utilizzo delle immagini senza consenso, i
commenti vili intrisi di cultura patriarcale, sono anch’esse violenza,
abuso sul corpo delle donne. In questi anni, sono state assunte tante
iniziative politiche e normative. Ma quello che serve è una forte presa di
coscienza da parte dei maschi, una riflessione profonda su di noi e sulla
questione maschile del tutto ignorata nel dibattito pubblico. È un’urgenza
che si pone, più o meno drammaticamente, in molte società. Al di là della
occasionale presa di distanza verso le forme di mascolinità tossica è
urgente promuovere politiche integrate sulla parità, la libertà e
l’uguaglianza, che partano dall’educazione all’affettività e al rispetto.
Intanto, grazie a chi ha denunciato. Lo hanno fatto per difendere se stesse
e tutte le altre. Ma anche per gli uomini, da rieducare.”
Così in una nota Giuseppe Provenzano, componente della segreteria nazionale
del Pd.
Roma, 28 agosto 2025
Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl