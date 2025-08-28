(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Violenza donne, Provenzano (Pd): urgente rieducare uomini a rispetto e
affettività
“Solidarietà alle amiche, alle compagne e a tutte le donne vittime della
logica del branco su internet. L’utilizzo delle immagini senza consenso, i
commenti vili intrisi di cultura patriarcale, sono anch’esse violenza,
abuso sul corpo delle donne. In questi anni, sono state assunte tante
iniziative politiche e normative. Ma quello che serve è una forte presa di
coscienza da parte dei maschi, una riflessione profonda su di noi e sulla
questione maschile del tutto ignorata nel dibattito pubblico. È un’urgenza
che si pone, più o meno drammaticamente, in molte società. Al di là della
occasionale presa di distanza verso le forme di mascolinità tossica è
urgente promuovere politiche integrate sulla parità, la libertà e
l’uguaglianza, che partano dall’educazione all’affettività e al rispetto.
Intanto, grazie a chi ha denunciato. Lo hanno fatto per difendere se stesse
e tutte le altre. Ma anche per gli uomini, da rieducare.”
Così in una nota Giuseppe Provenzano, componente della segreteria nazionale
del Pd.
Roma, 28 agosto 2025
