Violenza donne, Bonafoni (Pd): denunce agghiaccianti, schifoso utilizzo socialff

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Violenza donne, Bonafoni (Pd): denunce agghiaccianti, schifoso utilizzo
social
“Quanto denunciato nelle scorse ore tra le altre da Valeria Campagna,
Alessandra Moretti, Alessia Morani, Lia Quartapelle e Simona Malpezzi, a
cui va la mia totale solidarietà, è agghiacciante e al tempo stesso
allarmante.
È grave e veramente schifoso l’utilizzo dei social e delle piattaforme che
alcune persone fanno, in forma anonima e non, esprimendo commenti sessisti
e retrogradi nei confronti di donne ignare della loro oggettivazione.
Ancora una volta, questi fatti confermano la necessità di intervenire sul
fronte della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere in tutte
le forme.
Auspico che la Polizia postale faccia presto luce su queste reti online e
proceda alla chiusura dei siti e gruppi facebook”.
Così in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale
del Pd e responsabile associazionismo e terzo settore.
Roma, 28 agosto 2025
Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni
(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Violenza donne, Bonafoni (Pd): denunce agghiaccianti, schifoso utilizzo