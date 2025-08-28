(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Siti sessisti, Matone (Lega): in attesa di condanne penali mi aspetto tante cause di separazione
Roma 28 ago. – “Non basta chiudere i siti che hanno diffuso le foto di donne, famose e non, senza consenso, o avviare complesse cause per avere condanne penali. Se è vero che molte di queste oltre trentaduemila foto di donne avevano contenuto intimo, e se a diffonderle addirittura sono stati i mariti, mi attendo almeno 32 mila cause di separazione per la gravità di quanto è successo”.
Lo dichiara il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.
