(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Roma, Barbera (PRC): “Vittoria sul Defence Summit? Solo l’inizio! L’11
settembre in piazza”
“L’annullamento del Defence Summit a Roma è una vittoria della città
resistente. Ma chi pensa che la battaglia sia finita si sbaglia di grosso:
qui comincia la vera sfida. L’11 settembre saremo, insieme a Stop Rearm
Roma di cui facciamo parte, in piazza davanti alla sede di Leonardo Spa, la
società a partecipazione statale che produce armi e tecnologie belliche
vendute anche a Israele, con le quali oggi in Palestina si compie un
genocidio”, dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale e
co-Segretario romano di Rifondazione Comunista.
“Questa cosa non possiamo accettarla. Leonardo è lo specchio delle
politiche guerrafondaie dello Stato italiano. Mentre tagliano sanità,
istruzione e servizi sociali, loro continuano a produrre armi e profitti
sui morti. È vergognoso”, aggiunge Barbera.
“Noi diciamo basta! Roma non sarà mai capitale del riarmo. Vogliamo
un’Italia che rispetti l’articolo 11 della Costituzione, che ripudia la
guerra e investa nella pace e nei diritti sociali”.
“La nostra mobilitazione continua nei quartieri, nelle piazze, nei luoghi
del conflitto sociale. Non ci fermiamo davanti a governi che parlano di
piani casa mentre milioni di famiglie restano nell’indigenza. La pace è
anche giustizia sociale, lavoro dignitoso, diritto all’abitare”.
“L’annullamento del Summit è importante, ma non basta. Noi ci saremo con la
miriade di realtà sociali e politiche che hanno dato vita a Stop Rearm, con
la voce chiara, creativa e determinata di chi non vuole più guardare
dall’altra parte mentre il mondo brucia”, conclude Barbera.
