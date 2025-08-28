Close Menu
Trending
giovedì 28 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

​R​oma, Barbera (PRC): “Vittoria sul Defence Summit? Solo l’inizio!​ L’11 settembre in piazza”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Roma, Barbera (PRC): “Vittoria sul Defence Summit? Solo l’inizio! L’11
settembre in piazza”
“L’annullamento del Defence Summit a Roma è una vittoria della città
resistente. Ma chi pensa che la battaglia sia finita si sbaglia di grosso:
qui comincia la vera sfida. L’11 settembre saremo, insieme a Stop Rearm
Roma di cui facciamo parte, in piazza davanti alla sede di Leonardo Spa, la
società a partecipazione statale che produce armi e tecnologie belliche
vendute anche a Israele, con le quali oggi in Palestina si compie un
genocidio”, dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale e
co-Segretario romano di Rifondazione Comunista.
“Questa cosa non possiamo accettarla. Leonardo è lo specchio delle
politiche guerrafondaie dello Stato italiano. Mentre tagliano sanità,
istruzione e servizi sociali, loro continuano a produrre armi e profitti
sui morti. È vergognoso”, aggiunge Barbera.
“Noi diciamo basta! Roma non sarà mai capitale del riarmo. Vogliamo
un’Italia che rispetti l’articolo 11 della Costituzione, che ripudia la
guerra e investa nella pace e nei diritti sociali”.
“La nostra mobilitazione continua nei quartieri, nelle piazze, nei luoghi
del conflitto sociale. Non ci fermiamo davanti a governi che parlano di
piani casa mentre milioni di famiglie restano nell’indigenza. La pace è
anche giustizia sociale, lavoro dignitoso, diritto all’abitare”.
“L’annullamento del Summit è importante, ma non basta. Noi ci saremo con la
miriade di realtà sociali e politiche che hanno dato vita a Stop Rearm, con
la voce chiara, creativa e determinata di chi non vuole più guardare
dall’altra parte mentre il mondo brucia”, conclude Barbera.

Privo
di virus.www.avast.com

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl