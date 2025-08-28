Close Menu
MEETING RIMINI. CATTANEO (FI): C’E’ CONNESSIONE TRA GOVERNO E PAESE REALE, DA FORZA ITALIA ATTENZIONE A CETO MEDIO E PRODUTTIVO

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 MEETING RIMINI. CATTANEO (FI): C’E’ CONNESSIONE TRA GOVERNO E PAESE REALE, DA FORZA ITALIA ATTENZIONE A CETO MEDIO E PRODUTTIVO
“Gli interventi di Giorgia Meloni, di Antonio Tajani e di tutti gli altri ministri a Rimini sono stati accolti in maniera molto positiva da una platea attenta, costruttiva sicuramente, ma che non fa regali. Questo dimostra che la connessione tra governo e il Paese reale c’è, eccome. Il governo guarda avanti, incoraggiato dai dati positivi sull’economia, con il record di occupati grazie al milione di posti di lavoro veri e lo spread ai minimi”. Lo ha dichiarato a Coffee Break il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo, responsabile nazionale dei Dipartimenti del partito azzurro. “Se lo spread è l’indicatore di affidabilità del governo sui mercati finanziari, è evidente che l’Italia ha una grande credibilità internazionale ed è un porto sicuro per gli investitori. Abbiamo la finanziaria alle porte, che è un provvedimento difficile. Sarà certo impegnativa come sempre, ma noi abbiamo le idee chiare e siamo già al lavoro. Forza Italia vuole dare risposte concrete al ceto medio e ai ceti produttivi” ha concluso.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

