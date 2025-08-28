(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 FDI, Russo (FDI): solidarietà a Sallemi per insulti online. Ferma condanna pratiche linciaggio sui social
“Desidero esprimere la mia piena solidarietà all’amico e collega Salvo Sallemi, vittima di commenti agghiaccianti e carichi di odio sulle proprie pagine social. Non si tratta di parole ma di reati e come tali vanno trattati. Condanno fermamente la pratica del linciaggio sui social e l’annuncio che verrà fatta una denuncia nei prossimi giorni denota il profondo senso delle istituzioni e della legalità che da sempre contraddistinguono Salvo”.
Lo dichiara in una nota il senatore siciliano di Fratelli d’Italia Raoul Russo, componente della Commissione Antimafia.
