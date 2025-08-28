(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 De Palma (FI): “Meno tasse e stipendi più pesanti: la priorità è il ceto medio”
Roma, 28 agosto 2025 – “La prossima Legge di Bilancio deve avere un obiettivo chiaro: dare respiro al ceto medio, la spina dorsale del Paese. Per questo Forza Italia mette al centro due scelte precise: ridurre la pressione fiscale e aumentare il valore reale degli stipendi.” Lo afferma l’on. Vito De Palma, capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze alla Camera.
“Il taglio dell’aliquota dal 35% al 33% per i redditi fino a 60mila euro è una misura che tocca milioni di contribuenti. Parliamo di centinaia di euro in più all’anno per ogni famiglia, un aiuto concreto in una fase segnata dal costo della vita e dal caro mutui”, conclude.
