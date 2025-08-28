(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Carburanti, Gelmetti (FdI): prezzi medi agosto ai minimi dall’estate 2021, un grazie al Mimit per suo costante monitoraggio
“La discesa dei prezzi alla pompa lungo la rete distributiva italiana, trainata dall’andamento dei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati, smentisce le previsioni catastrofiche dell’opposizione anche su questo tema e mostra l’importante e costante lavoro di monitoraggio del Mimit. Rispetto ad agosto 2024, infatti, i prezzi risultano inferiori di 11,5 centesimi al litro per la benzina e di 6 centesimi per il gasolio; il divario cresce ulteriormente se confrontato con agosto 2023, quando la benzina costava 23,4 centesimi in più e il gasolio 19,2. Ancora più marcato il raffronto con agosto 2022, quando – al netto della riduzione dell’accisa allora in vigore – il prezzo era superiore di 37,9 centesimi al litro per la benzina e di 45,5 per il gasolio. Un plauso va dunque al ministro Urso che ha sempre tenuto la barra dritta nel far monitorare l’andamento dei prezzi”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti.
