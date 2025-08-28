(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 AUTO, BARBERA (PRC): “BASTA REGALIE A STELLANTIS, SERVONO VINCOLI,
INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE GARANTITA”
“Le nuove proroghe dei contratti di solidarietà a Mirafiori, Termoli e
Pomigliano dimostrano che la crisi di Stellantis in Italia non è il frutto
di un destino ineluttabile, ma di precise scelte politiche e industriali.
Migliaia di lavoratori vengono lasciati nell’incertezza mentre il governo
continua a regalare incentivi e sussidi senza alcuna condizionalità,
applaudendo una multinazionale che ha già goduto di ingenti risorse
pubbliche senza garantire né occupazione stabile né livelli produttivi
adeguati”, dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di
Rifondazione Comunista.
“Siamo di fronte a un disastro annunciato, aggravato dalla totale assenza
di un piano industriale vincolante e dall’inerzia di un governo che
continua a fare da scendiletto a una strategia di delocalizzazione e di
smantellamento produttivo. È ora di pretendere impegni veri: garanzie
occupazionali, investimenti concreti e un serio piano di rilancio. Non si
può continuare a distribuire soldi pubblici mentre si bruciano posti di
lavoro e si impoveriscono intere comunità” conclude Barbera.
