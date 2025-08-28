Close Menu
AGORA’ ESTATE (RAI 3) – Gasparri, FI /Gubitosa, M5S – Meloni Meeting Rimini/Venezia mostra cinema: movimenti propal e venice for israel

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 ad Agorà Estate Rai Tre, condotto da Giulia Di Stefano con Marco Carrara
Gasparri, FI
“Meloni mantiene il consenso prevalente del paese”
“Le tasse le vogliamo tagliare…abbiamo proposto taglio irpef, soprattutto
per i ceti medi…”
“aspettiamo come l’anno scorso un confronto per evitare che ci siano
conseguenze negative…”
“terrorismo fiscale”
“risparmio sul debito pubblico”
“c’è molto da fare, ma molto è stato fatto”
“magistrature politicizzate che vogliono impedire al governo di decidere
quale paese e quale no è sicuro”
“gli sbarchi sono diminuiti moltissimo”
“Non manderemo in questo contesto nessun militare a fare guerre…”
“non ho visto tutti questi registi attori così reattivi il 7 ottobre”
“facciano un bonifico per chi soffre invece degli appelli”
Gubitosa, M5S
“Meloni ha fatto propaganda, ha fatto un comizio e ha raccontato un mondo
che non esiste…ha raccontato e festeggiato il record
dell’occupazione…noi abbiamo il 9% dell’Italia di lavoratori in
povertà assoluta”
“Salvini ho sentito dire che vuole tassare le banche gli extraprofitti: noi
lo abbiamo fatto 3 anni fa”
“No all’invio di soldati italiani in guerra”
“Meloni nei fatti sta continuando a consegnare armi a Netanyahu. Le parole
di ieri contro Netanyahu sono arrivate tardi”
Redazione Agorà – Raitre
Largo Villy de Luca, 4
00188 Roma
http://www.raiplay.it/programmi/agora/

