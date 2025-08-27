(AGENPARL) – Wed 27 August 2025 *Violenza donne, Mori (PD): esporre senza consenso i corpi delle donne
significa negarne dignità e libertà*
“La polvere non si è ancora posata sul caso “Mia Moglie”, e abbiamo un
altro caso: il sito “Phica.net”, che conta centinaia di migliaia di utenti
che agiscono indisturbati da anni, nonostante le ripetute segnalazioni.
Come Conferenza nazionale delle Donne Democratiche esprimiamo tutta la
nostra vicinanza alle tante donne che si ritrovano in un girone infernale
di aggressione alla propria reputazione e onorabilità. Solidarietà anche ad
Elly Schlein, segretaria del Pd, a Valeria Campagna, giovane
amministratrice coraggiosa, all’eurodeputata Alessandra Moretti e a Alessia
Morani già deputata e candidata alle regionali delle Marche.
L’assenza di consenso non è un dettaglio: è la cifra della violenza.
Rubare, manipolare, esporre e commentare i corpi delle donne significa
negare dignità e libertà alle persone. Per questo riteniamo urgente passare
dalla indignazione alla reazione che rafforzi la prevenzione e il contrasto
alla violenza di genere in tutte le sue forme, compresa quella digitale che
è ancora un terreno non presidiato e che meriterebbe una legislazione
apposita. È indispensabile anche che le piattaforme siano chiamate alle
loro responsabilità e che la società tutta, donne e uomini insieme,
reagisca con forza a questi attacchi.
A tutte le donne che hanno patito o stanno patendo questa incolpevole
vergogna diciamo non siete sole. Le vostre denunce sono la voce di tutte
noi e ci impegnano a renderle ancora più efficaci con il nostro sostegno
nelle sedi opportune nel nome della libertà, del rispetto e della sicurezza
