mercoledì 27 Agosto 2025
Politica Interna

Sanità, Barcaiuolo (FDI): non prendiamo lezioni da Bonaccini. Nelle Marche modello Acquaroli solido

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2025

“Quando si dice ‘da che pulpito viene la predica’. Oggi il Presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini durante un’iniziativa a Pesaro Urbino ha avuto la presunzione di fare la morale e criticare aspramente la sanità nelle Marche. Bonaccini ha la memoria corta. Nella Regione da lui amministrata non solo ha lasciato un buco sanitario di 645 milioni di euro nel bilancio preventivo 2025 e di oltre 210 milioni nel 2024 ma ha avuto l’idea di introdurre un ticket sui farmaci fino a 4 euro a ricetta, colpendo le famiglie in difficoltà. La verità non è quella che racconta Bonaccini ma è un’altra. Oggi con il modello Acquaroli nelle Marche stiamo progettando e realizzando scelte importanti in ambito sanitario e da lui non possiamo prendere lezioni”.
E’ quanto dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale Emilia-Romagna.
