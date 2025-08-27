Close Menu
Trending
mercoledì 27 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Regionali, Rastrelli (FDI): Pd senza vergogna cede partito in Campania a De Luca per avere i suoi voti 

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 27 August 2025 Regionali, Rastrelli (FDI): Pd senza vergogna cede partito in Campania a De Luca per avere i suoi voti
“Dopo lunghi mesi di faide interne al centrosinistra, il Pd ha dimostrato in Campania di non conoscere vergogna: sigla un accordo con il figlio di De Luca, affidandogli la guida del partito in Campania, per garantirsi il sostegno del padre e sperare così di scongiurare la sconfitta elettorale. Senza un briciolo di dignità cede alla famiglia De Luca il partito in Campania. Il tutto con la compiacenza del M5S, un tempo noto per combattere il sistema, che pur di dare una poltrona a Roberto Fico si vende alla peggiore partitocrazia. E pensare che questi stessi personaggi sono quelli stessi che accusano Giorgia Meloni di favoritismi e di familismo. E qui invece di cosa si tratta?”.
Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl