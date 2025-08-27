(AGENPARL) – Wed 27 August 2025 Regionali, Rastrelli (FDI): Pd senza vergogna cede partito in Campania a De Luca per avere i suoi voti
“Dopo lunghi mesi di faide interne al centrosinistra, il Pd ha dimostrato in Campania di non conoscere vergogna: sigla un accordo con il figlio di De Luca, affidandogli la guida del partito in Campania, per garantirsi il sostegno del padre e sperare così di scongiurare la sconfitta elettorale. Senza un briciolo di dignità cede alla famiglia De Luca il partito in Campania. Il tutto con la compiacenza del M5S, un tempo noto per combattere il sistema, che pur di dare una poltrona a Roberto Fico si vende alla peggiore partitocrazia. E pensare che questi stessi personaggi sono quelli stessi che accusano Giorgia Meloni di favoritismi e di familismo. E qui invece di cosa si tratta?”.
Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli.
