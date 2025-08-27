(AGENPARL) – Wed 27 August 2025 Marche, Leonardi (FDI): “Nessuna lezione da Bonaccini che ha lasciato un buco da 645 milioni nella sanità in Emilia Romagna”
“Leggere le dichiarazioni di Ricci e di Bonaccini è paradossale e quasi imbarazzante. Non accettiamo nessuna lezione da Ricci che fa parte di quel Partito Democratico che ha distrutto la sanità né tantomeno da Bonaccini che è scappato a Bruxelles lasciando un buco di 645 milioni di euro nel bilancio della sanità e ha aumentato le addizionali Irpef per i cittadini e Irap per le imprese con il suo successore. Continuano in questa becera propaganda ma finora non abbiamo sentito una proposta seria per le Marche. Ma la verità è esattamente il contrario di quello che raccontano Ricci e Bonaccini. Le Marche si mantengono tra le migliori regioni che garantiscono i Livelli Essenziali di Assistenza e migliorano le prestazioni erogate del 15% rispetto al 2019, a differenza dell’Emilia Romagna mantengono i conti pubblici della sanità in ordine e soprattutto il governo di Francesco Acquaroli non ha aumentato di un euro le tasse di marchigiani. Abbiamo ereditato da loro una sanità distrutta, con ospedali e servizi chiusi, territori depauperati e il folle disegno dell’ospedale unico. Il centrodestra guidato dal presidente Francesco Acquaroli ha lavorato in questi anni per ricostruire e rafforzare la sanità su tutto il territorio, avviando la costruzione di nuovi ospedali, la riqualificazione degli esistenti, 50 punti salute, poliambulatori di medici di medicina generale e aumento del 500% delle borse di studio per giovani medici finanziate, avviando le farmacie dei servizi e potenziando la sanità su tutto il territorio con una riforma all’avanguardia. Ricci e Bonaccini anche oggi avrebbero fatto meglio a tacere”.
Lo dichiara la senatrice Elena Leonardi, coordinatore regionale nelle Marche di Fratelli d’Italia.
