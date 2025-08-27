(AGENPARL) – Wed 27 August 2025
Comunicato Regione: Agricoltura. Pera dell’Emilia-Romagna Igp, al via il bando per la promozione sui mercati nazionali e internazionali: a disposizione quasi 730mila euro di contributi per rilanciare un comparto strategico della frutticoltura regionale. Mammi: “Risorse mirate per sostenere imprese e filiera in una fase decisiva: presidiare i mercati, aprire nuovi canali di vendita e consolidare l’Igp come garanzia di qualità, per valorizzare un’eccellenza frutticola che è parte integrante dell’identità e dell’economia del nostro territorio”
