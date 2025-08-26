Close Menu
Trending
martedì 26 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

​Scuola, Barbera (PRC): “Scuola, il TAR smentisce la Regione Lazio. Basta accorpamenti imposti, la comunità scolastica non è un file Excel”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 Scuola, Barbera (PRC): “Scuola, il TAR smentisce la Regione Lazio. Basta
accorpamenti imposti, la comunità scolastica non è un file Excel”
“La TAR del Lazio ci dice ciò che le famiglie, gli studenti e gli
insegnanti urlano da mesi: il piano di dimensionamento scolastico è stato
scritto male, senza ascolto, con la freddezza di chi crede che la scuola
sia un semplice costo da tagliare. Non lo è. È una comunità viva, fatta di
relazioni, di quartieri, di storie”, dichiara Giovanni Barbera, membro
della Direzione Nazionale di Rifondazione Comunista e co-segretario romano
del partito.
Barbera sottolinea come “non si possano governare i diritti come si fa con
i bilanci di una multinazionale. La decisione del TAR è uno schiaffo
politico a chi ha creduto di poter chiudere istituti e accorpare classi
senza neppure guardare in faccia le persone. Ora basta. Serve un piano
vero, discusso, partecipato, capace di ridare dignità a un’istruzione
pubblica già ferita da anni di tagli”.
“Siamo pronti a scendere in campo al fianco di chi difende la scuola di
prossimità, quella che non ti lascia senza punti di riferimento nel
quartiere, quella che non trasforma l’apprendimento in un percorso a
ostacoli. Non ci basta una vittoria in tribunale. Vogliamo una vittoria
politica e sociale, per riportare la scuola al centro della comunità e
della democrazia”, conclude Barbera.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl