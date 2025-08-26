(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 Scuola, Barbera (PRC): “Scuola, il TAR smentisce la Regione Lazio. Basta
accorpamenti imposti, la comunità scolastica non è un file Excel”
“La TAR del Lazio ci dice ciò che le famiglie, gli studenti e gli
insegnanti urlano da mesi: il piano di dimensionamento scolastico è stato
scritto male, senza ascolto, con la freddezza di chi crede che la scuola
sia un semplice costo da tagliare. Non lo è. È una comunità viva, fatta di
relazioni, di quartieri, di storie”, dichiara Giovanni Barbera, membro
della Direzione Nazionale di Rifondazione Comunista e co-segretario romano
del partito.
Barbera sottolinea come “non si possano governare i diritti come si fa con
i bilanci di una multinazionale. La decisione del TAR è uno schiaffo
politico a chi ha creduto di poter chiudere istituti e accorpare classi
senza neppure guardare in faccia le persone. Ora basta. Serve un piano
vero, discusso, partecipato, capace di ridare dignità a un’istruzione
pubblica già ferita da anni di tagli”.
“Siamo pronti a scendere in campo al fianco di chi difende la scuola di
prossimità, quella che non ti lascia senza punti di riferimento nel
quartiere, quella che non trasforma l’apprendimento in un percorso a
ostacoli. Non ci basta una vittoria in tribunale. Vogliamo una vittoria
politica e sociale, per riportare la scuola al centro della comunità e
della democrazia”, conclude Barbera.
