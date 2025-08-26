(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 Sanità: Rosaria Tassinari visita ospedale Ravenna, “Strutture moderne ed eccellenze, ma resta il problema del personale al Pronto soccorso”
Questa mattina la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Emilia-Romagna Rosaria Tassinari ha visitato l’Ospedale di Ravenna, accompagnata dal capogruppo in Consiglio comunale Alberto Ancarani, dal segretario cittadino Nicola Tritto, da Bruno Fantinelli e da Donatella Donati.
Il sopralluogo ha interessato il CAU (Centro di Assistenza Urgenza), il reparto di Chirurgia generale diretto dal professor Ugolini e la Radiologia.
“Il CAU di Ravenna, attivato nel dicembre 2023, ha registrato in meno di due anni oltre 42mila accessi – ha spiegato Tassinari –. Anche oggi abbiamo riscontrato un’affluenza significativa. Il Pronto soccorso, recentemente rinnovato, svolge una funzione che va oltre l’urgenza sanitaria: accoglie tutti i pazienti e spesso viene utilizzato come area di degenza temporanea quando in ospedale non ci sono posti letto disponibili. A volte, persino come punto di riferimento sociale per chi non ha alternative, dalle persone fragili che non hanno il condizionatore in casa a chi cerca un luogo sicuro e accogliente”.
Tassinari ha poi sottolineato un’altra criticità che riguarda l’intera AUSL Romagna:
“Il vero nodo resta quello delle liste di attesa, che rappresentano un ostacolo pesante per i cittadini. Ci aspettiamo che la Regione intervenga con decisione, soprattutto dopo aver scelto di aumentare i ticket: non è accettabile che i pazienti paghino di più e continuino a dover aspettare mesi per una visita o un esame”.
