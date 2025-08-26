Close Menu
Trending
martedì 26 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Sanità: Rosaria Tassinari visita ospedale Ravenna, “Strutture moderne ed eccellenze, ma resta il problema del personale al Pronto soccorso”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 Sanità: Rosaria Tassinari visita ospedale Ravenna, “Strutture moderne ed eccellenze, ma resta il problema del personale al Pronto soccorso”
Questa mattina la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Emilia-Romagna Rosaria Tassinari ha visitato l’Ospedale di Ravenna, accompagnata dal capogruppo in Consiglio comunale Alberto Ancarani, dal segretario cittadino Nicola Tritto, da Bruno Fantinelli e da Donatella Donati.
Il sopralluogo ha interessato il CAU (Centro di Assistenza Urgenza), il reparto di Chirurgia generale diretto dal professor Ugolini e la Radiologia.
“Il CAU di Ravenna, attivato nel dicembre 2023, ha registrato in meno di due anni oltre 42mila accessi – ha spiegato Tassinari –. Anche oggi abbiamo riscontrato un’affluenza significativa. Il Pronto soccorso, recentemente rinnovato, svolge una funzione che va oltre l’urgenza sanitaria: accoglie tutti i pazienti e spesso viene utilizzato come area di degenza temporanea quando in ospedale non ci sono posti letto disponibili. A volte, persino come punto di riferimento sociale per chi non ha alternative, dalle persone fragili che non hanno il condizionatore in casa a chi cerca un luogo sicuro e accogliente”.
Tassinari ha poi sottolineato un’altra criticità che riguarda l’intera AUSL Romagna:
“Il vero nodo resta quello delle liste di attesa, che rappresentano un ostacolo pesante per i cittadini. Ci aspettiamo che la Regione intervenga con decisione, soprattutto dopo aver scelto di aumentare i ticket: non è accettabile che i pazienti paghino di più e continuino a dover aspettare mesi per una visita o un esame”.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl