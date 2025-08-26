(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 Proposta choc del prof: Sasso (Lega), venga licenziato quanto prima. No all’ antisemitismo Roma, 26 ago. – “Luca Nivarra, il poco illustre professore universitario che ha chiesto sui social di togliere l’amicizia virtuale anche agli ‘ebrei buoni’, deve essere licenziato quanto prima. Non possiamo permettere che l’antisemitismo e l’istigazione all’odio contro Israele – ormai dilagante anche nelle nostre università – venga considerata una libera manifestazione di critica. Per la Lega tutto questo è inaccettabile”. Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione.Ufficio Stampa Lega Camera