Close Menu
Trending
mercoledì 27 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

DE PRIAMO (FDI): PLAUSO A FORZE DELL’ORDINE PER ARRESTO STUPRATORE ROMA

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 DE PRIAMO (FDI): PLAUSO A FORZE DELL’ORDINE PER ARRESTO STUPRATORE ROMA, NELLA CAPITALE SERVE DECISIONE NEL CONTRASTO DEGRADO
“Grazie al lavoro delle forze dell’ordine, cui va un plauso per la rapidità delle indagini, l’autore dello stupro di Roma è stato arrestato. Questo gravissimo episodio mette ancora una volta la necessità di interventi incisivi per la sicurezza a Roma. Il Governo Meloni ha posto grande attenzione alla Capitale, dalla gestione del Giubileo alla Riforma dei poteri speciali fino all’applicazione del Modello Caivano su Quarticciolo, un’area che cerca il riscatto dal degrado e dal controllo della criminalità organizzata e su cui il Governo, proprio per le sue criticità, ha posto particolare attenzione. Oltre a Quarticciolo, dove tra l’altro lo stupratore di Tor Tre Teste ha dichiarato di aver acquistato la droga sotto i cui effetti ha commesso il crimine, esistono intere zone di Roma, porzioni di città che vivono nel degrado e nell’assenza di regole, sotto il controllo della criminalità e in mano a immigrati irregolari, come ad esempio il Ripne Esquilino su cui Fratelli d’Italia ha più volte chiesto interventi incisivi. Occorre, quindi, che gli sforzi del Governo vengano affiancati da interventi locali di contrasto agli insediamenti abusivi, alla microcriminalità e alle sacche di degrado e, pertanto, chiediamo al Sindaco Gualtieri una programmazione di interventi in tal senso e una decisione nel contrasto alla legalità e in favore della sicurezza nella Capitale”. Lo dichiarano il Senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo e il consigliere del Municipio I e dirigente di Fratelli d’Italia Stefano Tozzi.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl