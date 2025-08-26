(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 DE PRIAMO (FDI): PLAUSO A FORZE DELL’ORDINE PER ARRESTO STUPRATORE ROMA, NELLA CAPITALE SERVE DECISIONE NEL CONTRASTO DEGRADO
“Grazie al lavoro delle forze dell’ordine, cui va un plauso per la rapidità delle indagini, l’autore dello stupro di Roma è stato arrestato. Questo gravissimo episodio mette ancora una volta la necessità di interventi incisivi per la sicurezza a Roma. Il Governo Meloni ha posto grande attenzione alla Capitale, dalla gestione del Giubileo alla Riforma dei poteri speciali fino all’applicazione del Modello Caivano su Quarticciolo, un’area che cerca il riscatto dal degrado e dal controllo della criminalità organizzata e su cui il Governo, proprio per le sue criticità, ha posto particolare attenzione. Oltre a Quarticciolo, dove tra l’altro lo stupratore di Tor Tre Teste ha dichiarato di aver acquistato la droga sotto i cui effetti ha commesso il crimine, esistono intere zone di Roma, porzioni di città che vivono nel degrado e nell’assenza di regole, sotto il controllo della criminalità e in mano a immigrati irregolari, come ad esempio il Ripne Esquilino su cui Fratelli d’Italia ha più volte chiesto interventi incisivi. Occorre, quindi, che gli sforzi del Governo vengano affiancati da interventi locali di contrasto agli insediamenti abusivi, alla microcriminalità e alle sacche di degrado e, pertanto, chiediamo al Sindaco Gualtieri una programmazione di interventi in tal senso e una decisione nel contrasto alla legalità e in favore della sicurezza nella Capitale”. Lo dichiarano il Senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo e il consigliere del Municipio I e dirigente di Fratelli d’Italia Stefano Tozzi.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica
(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 DE PRIAMO (FDI): PLAUSO A FORZE DELL’ORDINE PER ARRESTO STUPRATORE ROMA, NELLA CAPITALE SERVE DECISIONE NEL CONTRASTO DEGRADO