AREE INTERNE: GARDINI (FDI), GROTTESCHI ATTACCI DEL PD

Logo (AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 *AREE INTERNE: GARDINI (FDI), GROTTESCHI ATTACCI DEL PD*
“È difficile prendere sul serio le dichiarazioni degli esponenti Pd, che
oggi dall’opposizione si mostrano preoccupati per le aree interne,
dimenticando che sotto i loro governi molti servizi e risorse sono stati
ridotti e i piccoli comuni lasciati senza adeguato sostegno. I numeri
parlano chiaro: dagli Accordi di programma quadro 2014-2020, a fronte di
1,18 miliardi di euro destinati alle aree interne, al 31 dicembre 2024
risultava impegnato meno del 40% delle risorse. Un evidente fallimento, che
certifica le inefficienze e le inerzie del passato, dalle quali vogliamo
prendere le distanze. Ancora più grottesca è la strumentalizzazione
politica del Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne. Questo è stato
infatti approvato all’unanimità il 9 aprile 2025 dalla Cabina di Regia
nazionale, composta da Regioni, Province, Comuni e Uncem: enti che
certamente non rappresentano il centrodestra e che hanno approvato il Piano
con piena consapevolezza, condividendone contenuti, finalità e modalità,
senza alcuna logica di abbandono dei territori. Prima di dare consigli su
come evitare lo spopolamento e la desertificazione, il Pd farebbe bene a
guardare ai propri anni di governo e alla gestione delle risorse. Il nuovo
Piano, invece, ha obiettivi chiari e concreti: contrastare lo spopolamento,
favorire sviluppo economico e sociale, innovazione, servizi, coesione
territoriale e qualità della vita nelle aree interne.
Fuori da ogni strumentalizzazione, questo è l’impegno reale del governo
Meloni per i piccoli comuni. Tutto il resto è propaganda politica, utile
solo alla campagna elettorale”.
Lo dichiara il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei
deputati, Elisabetta Gardini.
Roma, 26 agosto 2025

