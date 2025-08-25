Close Menu
Sanità: dalla Chiesa, sinistra attacca Bernini, ma dimentica disastro SSN. Da FI impegno per ascoltare cittadini e operatori sanitari

(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2025

Sanità: dalla Chiesa, sinistra attacca Bernini, ma dimentica disastro SSN. Da FI impegno per ascoltare cittadini e operatori sanitari
“In questi giorni la sinistra ha scelto di concentrare la propria attenzione sugli attacchi al Ministro Bernini per le riforme in materia universitaria. Riteniamo invece che vi siano altre priorità, a partire dalle condizioni in cui vengono assistiti gli anziani negli ospedali romani, soprattutto nei mesi estivi. È emblematico il caso di una signora di 90 anni ricoverata presso il reparto di gastroenterologia del Sant’Andrea di Roma per un sospetto versamento addominale, con necessità di una TAC urgente. Dopo essere rimasta due giorni in reparto senza esami diagnostici, il lunedì mattina è stata condotta in radiologia e trattenuta per oltre un’ora e mezza, al termine della quale è stata ricondotta in stanza senza che l’esame fosse stato eseguito. Ai familiari è stato comunicato che vi erano “problemi con il radiologo” e che la paziente sarebbe stata richiamata successivamente, con la precisazione che i colloqui con i medici sono consentiti soltanto due volte a settimana, in una fascia oraria estremamente ridotta. Forza Italia, già dall’inizio dell’estate, ha avviato un percorso di ascolto del personale sanitario e dei pazienti, per raccogliere testimonianze dirette sullo stato della sanità. È un impegno che stiamo portando avanti senza clamore e senza ricorrere a selfie o a gesti mediatici, ma con la consapevolezza che troppo dolore e troppe ingiustizie si consumano ogni giorno nei reparti ospedalieri. Il Ministro Bernini, con le sue riforme, sta ponendo le basi per una sanità più efficiente ed accessibile. Auspico che anche la sinistra se ne renda finalmente conto”.
Lo dichiara in una nota Rita dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

