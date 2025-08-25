(AGENPARL) – Mon 25 August 2025 Sangiuliano, Rastrelli (FdI): dalla sinistra ipocrisia senza pudore
“Ancora una volta, la sinistra si esalta in un’ipocrisia senza pudore: Avs da un lato accusa il governo Meloni di attentare alla libertà di stampa, dall’altro osa censurare i servizi di Gennaro Sangiuliano, ineccepibili secondo tutti i canoni del servizio pubblico”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, che aggiunge: “Bene la scelta di Sangiuliano di ricorrere alla Corte Europea contro il comunicato grottesco quanto intimidatorio di Avs, che è in palese violazione della Costituzione italiana e di tutte le Carte europee che salvaguardano il diritto e la libertà di espressione” conclude il senatore.
