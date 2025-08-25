(AGENPARL) – Mon 25 August 2025 Sangiuliano, Calandrini (FdI): “Piena solidarietà, professionista serio e preparato”
“Esprimo la mia piena solidarietà a Gennaro Sangiuliano, professionista serio e preparato, che da anni svolge con competenza e rigore la propria attività giornalistica. Le accuse rivolte da Avs sono ingiustificate e appaiono come un tentativo di delegittimare chi non si piega alla loro visione ideologica. In una democrazia matura la libertà di stampa va difesa sempre, soprattutto quando a essere colpiti sono giornalisti che operano con correttezza e nel rispetto dei canoni del servizio pubblico. Respingiamo con forza questo attacco che non ha nulla a che vedere con il pluralismo e che dimostra, ancora una volta, quanto alcuni non riescano ad accettare un’informazione libera e indipendente”.
Così in una nota il Senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.
