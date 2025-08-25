(AGENPARL) – Mon 25 August 2025 Rai: Rosso (FI), per Bonelli libertà di pensiero vale solo per amici
“Il corrispondente dei Tg Rai da Parigi, Gennaro Sangiuliano, scrive un articolo nel quale cita dei sondaggi francesi problematici per le istituzioni locali e riporta frasi positive per l’Italia dell’autorevole quotidiano Le Monde. La cosa fa arrabbiare il censore Bonelli, per il quale la libertà di pensiero vale per i suoi amici ma non per altri. A Bonelli spiace che un giornale francese elogi il governo italiano. Se ne faccia una ragione. I suoi interventi censori fanno ridere. Vive la liberté”. Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione di Vigilanza Rai, Roberto Rosso.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
(AGENPARL) – Mon 25 August 2025 Rai: Rosso (FI), per Bonelli libertà di pensiero vale solo per amici