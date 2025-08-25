Close Menu
Rai: Rosso (FI), per Bonelli libertà di pensiero vale solo per amici

Logo (AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 25 August 2025
“Il corrispondente dei Tg Rai da Parigi, Gennaro Sangiuliano, scrive un articolo nel quale cita dei sondaggi francesi problematici per le istituzioni locali e riporta frasi positive per l’Italia dell’autorevole quotidiano Le Monde. La cosa fa arrabbiare il censore Bonelli, per il quale la libertà di pensiero vale per i suoi amici ma non per altri. A Bonelli spiace che un giornale francese elogi il governo italiano. Se ne faccia una ragione. I suoi interventi censori fanno ridere. Vive la liberté”. Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione di Vigilanza Rai, Roberto Rosso.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

