(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 Zan (Pd): “Al fianco di chi protesta contro i crimini di Netanyahu”
“Milioni di persone sono scese in piazza contro il governo Netanyahu in
Israele: il loro grido non può essere ignorato. Donne e uomini scioperano e
manifestano per chiedere il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi
ancora nelle mani di Hamas. Noi siamo al loro fianco: Netanyahu è un
criminale che sta condannando Israele e il popolo di Gaza a una spirale di
sangue senza fine. Va fermato subito e per questo sosteniamo con forza la
sua opposizione interna che non vuole la guerra e non intende assecondare i
suoi folli piani”. Così l’europarlamentare e competente della segreteria Pd
Alessandro Zan.
