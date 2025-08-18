(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 Tv: Bergamini (FI) “Bonifazi a corto di argomenti”
“Forza Italia non attacca mai nessuno. Lo dico al collega Bonifazi, che palesemente a corto di argomenti rispolvera gli strali della sinistra più obsoleta, quella che Renzi avrebbe voluto rottamare, contro il nome Berlusconi. Quanto ai presunti partiti azienda, consiglierei a Bonifazi un po’ più di ritegno”. Dichiara in una nota la deputata, responsabile esteri e vicesegretaria nazionale di Forza Italia, Deborah Bergamini.
Inviato da iPhone
(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 Tv: Bergamini (FI) “Bonifazi a corto di argomenti”