(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 Taser, Potenti (Lega): Guai a chi vuole disarmare Forze dell’Ordine
Roma, 18 ago.- “Guai a chi vuole disarmare Polizia e Carabinieri che ogni giorno proteggono i nostri cittadini. I tragici episodi accaduti in Sardegna e Liguria non possono e non devono essere strumentalizzati e letti in maniera ideologica per mettere in discussione strumenti e procedure che consentono alle nostre Forze dell’Ordine di operare in sicurezza.
Gli uomini e le donne in divisa affrontano quotidianamente situazioni di pericolo estremo per garantire l’ordine pubblico. Non possiamo permettere che singoli casi, per quanto drammatici e per i quali ci rammarichiamo, vengano utilizzati per minare la credibilità e l’efficacia del loro operato”.
Lo dichiara il senatore della Lega, componente della Commissione giustizia di Palazzo Madama, Manfredi Potenti.
