Taser: Iezzi (Lega), nessuno strumentalizzi episodi tragici. Non si colpevolizzino FdO

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 Taser: Iezzi (Lega), nessuno strumentalizzi episodi tragici. Non si colpevolizzino FdORoma, 18 ago. – “Nessuno tocchi o colpevolizzi le Forze dell’Ordine. Donne e uomini in divisa che ogni giorno lavorano per la sicurezza di tutti gli italiani. E nessuno strumentalizzi episodi tragici per attaccarli o mettere in discussione strumenti fondamentali come il taser, introdotti proprio per garantire interventi più sicuri sia per gli agenti sia per i cittadini”. Così il deputato della Lega Igor Iezzi.Ufficio Stampa Lega Camera