Taser, Cantalamessa (Lega): Stop agli attacchi strumentali contro chi ci protegge

Roma, 18 ago.- “E’ incredibile come non si perda occasione per strumentalizzare ed ideologizzare gli episodi di cronaca. Dispiace sinceramente per le drammatiche conseguenze di quanto accaduto in Sardegna e Liguria, ma questo non può essere utilizzato come spunto per mettere sotto accusa uomini e donne che quotidianamente rischiano la vita per garantire la sicurezza dei cittadini. Ed è impensabile che si possano voler disarmare le Forze dell’Ordine che sono quotidianamente impegnate in prima linea”.
Così il senatore Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione e responsabile dipartimento Antimafia della Lega.
Ufficio stampa Lega Senato
