(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 SICILIA, IL MIT: “TARDINO HA I REQUISITI, PRESTO SARÀ IN UFFICIO”
“La nomina dell’avvocato Annalisa Tardino a commissario straordinario dell’autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, risponde a tutti i requisiti come accaduto positivamente in tutte le altre Regioni d’Italia. Già mercoledì l’avvocato Tardino sarà in ufficio al lavoro: alle polemiche preferiamo i fatti”.
Così una nota del MIT
