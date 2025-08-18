(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 Russia, Barbera (PRC): “Rampelli e le sue ossessioni anticomuniste”
“Dalle sue ultime dichiarazioni, Fabio Rampelli sembra rimasto intrappolato
in un vecchio cinegiornale anni ’50. Per lui basta una felpa o una bandiera
per evocare scenari da Unione Sovietica che tornano a dominare l’Europa.
Sembra di tornare ai tempi del maccartismo e degli spauracchi comunisti.
Peccato che la realtà sia ben diversa: il comunismo non ha nulla a che fare
con il Cremlino”, commenta Giovanni Barbera, membro della Direzione
nazionale di Rifondazione Comunista.
“Invece di affrontare le questioni concrete che travolgono milioni di
persone – salari da fame, precarietà, caro-vita, tagli ai servizi –
Rampelli preferisce agitare spauracchi improbabili e raccontare fiabe
geopolitiche da bar dello sport. Un esercizio che mette in luce, più che
altro, la povertà culturale e politica della destra italiana. Queste
ossessioni servono solo a nascondere le responsabilità di un governo che
sta demolendo i diritti sociali e alimentando una pericolosa deriva
democratica”.
“Se Rampelli vuole continuare a combattere battaglie immaginarie, lo
lasciamo volentieri nel suo mondo in bianco e nero. Noi, invece, stiamo con
chi lotta per giustizia sociale, uguaglianza e pace”, conclude Barbera.
