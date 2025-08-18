Prosegue il cartellone degli eventi estivi: il calendario delle cose da fare Rimini questa settimana

(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 18 agosto 2025

comunicato stampa

Archiviato il Ferragosto, l’estate riminese si prepara ad un’altra settimana ricca di appuntamenti, con i riflettori accesi sul Meeting per l’amicizia fra i popoli, il Festival estivo dal carattere marcatamente internazionale giunto alla 46ª edizione, che torna a Rimini dal 22 al 27 agosto con mostre, musica, spettacoli, sport e oltre 100 convegni e numerose attività culturali e sportive.

Il 20 e 21 agosto il Teatro Amintore Galli ospita “Lo specchio di Dioniso”, uno spettacolo musicale e teatrale che unisce madrigali rinascimentali di Luzzasco Luzzaschi con composizioni contemporanee di Ambrosini, Caprioli e Sammarchi, interpretate da voci femminili sotto la direzione di Ugo Naustrucci e accompagnate dall’Ensemble Il dolce sguardo. Lo spettacolo è preceduto dalla presentazione di Guido Barbieri il 20 agosto alle ore 19, all’interno della rassegna “Parole per la musica”.

Continuano le iniziative del cartellone Rimini 80 – E tu dov’eri nel 2025? organizzate dal Comune di Rimini, in occasione dei 40 anni dall’uscita di “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli, per omaggiare lo scrittore e per rivivere le atmosfere e il clima degli anni Ottanta: alla Corte degli Agostiniani, proiezione del film ‘The Elephant Man’ (19 agosto), inserito nella rassegna di cinema estivo Agostiniani Estate, cinema sotto le stelle.

In centro storico, proseguono per tutta l’estate gli appuntamenti di musica e intrattenimento con SGR LIVE all’Arena Francesca da Rimini: martedì 19 agosto intratterrà il pubblico lo spettacolo ‘Tutto è cominciato così!?’ con Sergio Casabianca e le Gocce. Domenica 24 agosto sul palco le caricature senza tempo, sketch magici e clowneschi di Lucchettino in collaborazione con Città Visibili. Martedì 26 agosto è la volta dell’operetta con la ‘Magia d’operetta’.

L’Area Eventi Settebello, offre un ricco programma musicale. La settimana si apre martedì 19 agosto con un concerto dedicato a Bob Dylan interpretato da Lorenzo Semprini & The False Prophets. Mercoledì 20 agosto si esibisce la 7band con un warm up a cura di Velluto, mentre giovedì 21 agosto, in collaborazione con Rimini Jazz Club, si tiene un concerto del Mosaic Jazz Collective con artisti vari. Venerdì 22 agosto è la volta della conferenza al Circolo Ermeneutico dal titolo “Dire l’indicibile: Arte e simbologia nel Buddismo Tibetano e Himalayano”. Sabato 23 agosto spazio allo spettacolo “Gaber dove sei?”. Domenica 24 agosto appuntamento con “Slego (Not) Slego”, un evento con letture e musica, seguito dalla presentazione in anteprima nazionale del progetto Ambient 2.0 di AGA – Alessandro Antolini e Cristina Giannini, accompagnata da un dj set. La settimana si conclude martedì 26 agosto con una Game Night di giochi da tavolo all’aperto con The Rainbow Players-APS.

Tante le iniziative alla Spiaggia Libera Tutti, la spiaggia inclusiva in Piazzale Boscovich che propone attività speciali per tutti. In particolare, martedì 19 agosto – “Guitar 100/Accordi di Pace”, un concerto con 100 musicisti che si esibiscono sulla sabbia per chiedere la pace cantando in collaborazione con la Diocesi di Rimini. Venerdì 22 agosto – Presentazione in anteprima della mostra “Un tesoro in vasi di creta – Ermanno ‘lo storpio’ chiamato a guardare in alto”, che sarà visitabile al Meeting di Rimini. Venerdì 22 agosto Mare per tutti, alla scoperta del mare senza barriere con il Parasailing Inclusivo in collaborazione con Amici di Gigi & Club Nautico.

Al Bagno 150 di Miramare, mercoledì 20 agosto, si tiene Il mercato del mare, un evento che trasforma la spiaggia in un palcoscenico gastronomico con degustazioni, showcooking, incontri con produttori e laboratori sensoriali, offrendo un’esperienza gourmet tra i sapori dell’Emilia-Romagna e il mare. Tra le altre attività in spiaggia, al Bagno Tiky 26 un ciclo di incontri e racconti sulla cultura dell’attività sportiva che trasforma la spiaggia in un teatro di idee, scambi e nuovi modi di vivere il benessere (22 agosto, ore 18).

Il mercoledì, come di consueto, il centro storico di Rimini si anima con la Rimini Shopping Night, offrendo negozi aperti fino a tardi e serate dedicate a shopping, food, musica, arte e cultura, con i musei aperti fino alle 23. Tra gli eventi fissi, in Piazza Tre Martiri si tiene Artigiani al Centro By Night, un mercatino di artigiani e creativi, mentre al Mercato Coperto si svolge l’ottava edizione di La Magnèda, con operatori che preparano e servono piatti dal vivo. Per i ragazzi, in Piazza Cavour torna I Ricordi in Soffitta, dove i bambini tra 6 e 12 anni possono esporre i loro vecchi giocattoli.

Sabato 23 agosto al Parco degli Artisti si tiene Remember Bandiera Gialla, una serata dedicata allo storico locale Bandiera Gialla con la musica dal vivo e il mitico DJ Enzo Persueder. In apertura di serata Sergio Casabianca e le Gocce. Domenica 24 agosto invece Andrea Amati presenta: “Attenti al Gorilla!”, uno spettacolare tributo al più grande cantautore italiano, Fabrizio De André, reinterpretato e rivisto in una chiave del tutto inedita

Mercoledì 20 e venerdì 22 agosto, in occasione delle aperture serali in centro storico, la Biblioteca Gambalunga propone due appuntamenti della rassegna La Storia immaginata alla Corte della Biblioteca, offrendo incontri tra autori, studiosi e lettori. I partecipanti esplorano come la letteratura possa mescolare verità storica e invenzione, dando voce a memorie dimenticate e storie di resistenza. Gli eventi includono le presentazioni di romanzi di Simona Lo Iacono e Laura Calosso. Sabato 23 e domenica 24 agosto, la Corte della Biblioteca ospita invece due appuntamenti di Voci nei Chiostri.

Tante le attività per i più piccoli: venerdì 22 agosto al Giardino dell’Ala Moderna del Museo della Città, i volontari Nati per Leggere propongono “Un giardino di storie”, letture ad alta voce per bambini e famiglie, mentre al Fellini Museum si tengono i laboratori di fotografia urbana per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, con camminata fotografica nei luoghi felliniani.

Sempre dedicati ai più giovani, oltre 100 laboratori e un’area per i giochi da tavolo allestita all’interno del quartiere fieristico durante la settimana del Meeting.

Nell’ambito dei Cento giorni in festa, continuano i piccoli e grandi appuntamenti che ogni sera animano le piazze, le viuzze e il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, con eventi musicali, spettacoli di intrattenimento, comico-teatrali, eventi per bambini, mercatini estivi.

Ancora spazio alla fantasia e all’immaginazione a Miramare con This is Wonderland – Alice – Lost Inside You, un’esperienza immersiva da favola, lasciandosi trasportare in un Paese delle Meraviglie fatto di luci, suoni e interazioni.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:

IL MEETING DI RIMINI

da venerdì 22 a mercoledì 27 agosto 2025

Fiera di Rimini, via Emilia, 155 – ingressi Sud ed Ovest

Meeting per l’amicizia tra i popoli

‘Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi’ – 46° edizione

Una manifestazione a carattere internazionale che affronta temi cruciali, nel libero e aperto dialogo con le personalità più interessanti della cultura, della politica e della fede, con incontri, mostre, musica, spettacoli e sport. Il titolo dell’edizione 2025 è tratto dai Cori da “La Rocca” di Thomas Stearns Eliot, su cui prendono forma i circa 100 convegni, le 15 mostre e gli altrettanti spettacoli.

Come sempre non mancheranno le attività dello sport con il Villaggio dello Sport e il villaggio ragazzi, con mostre, teatro, laboratori ed eventi. Cuore della manifestazione sono i tremila volontari che dall’Italia e da ogni parte del mondo arrivano a Rimini per organizzare, allestire e gestire il Meeting.

Le mostre 2025 trattano temi come l’arte, l’architettura, la riconciliazione, il lavoro, la guerra e hanno come protagonisti figure come Gaudì, Amadeo Peter Giannini, fondatore della Bank of America, Carlo Acutis, prossimo santo, i martiri di Tibhirine in Algeria, Francesco d’Assisi, leggende come Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda e fatti storici come il Concilio di Nicea, 1700 anni dopo.

Ricco anche il programma degli spettacoli: “The Rock”, ispirato all’opera di T.S. Eliot, con il regista teatrale statunitense Jared McNeill e con un interprete come Sergio Castellitto (22 agosto); “Confessioni” con Alessandro Preziosi che interpreta un intenso Agostino (26 agosto);“Joseph & Bros”, dal testo “Giuseppe e i suoi fratelli”, di Alessandro Berti (24 agosto); “La fregatura di avere un’anima”, con Giacomo Poretti (24 agosto). Previste anche le esibizioni della rock band cristiana “The Sun” e due eventi in ricordo di Lucio Dalla. Infine, un omaggio a Claudio Chieffo. Per la quinta edizione del Meeting Music Contest, i sei finalisti, tra gli artisti emergenti in gara, si esibiranno il 26 agosto sul Palco Piscine della Fiera di Rimini, per decretare il vincitore.

Lo Sport Village propone calcetto, volley, RapaTennis, scacchi, lotta e i richiestissimi tornei e camp del Meeting, con attività di promozione sportiva in collaborazione con Csi e Cdo Sport. Grande novità, la presenza della RBR Rinascita Basket Rimini con partite di livello.

Molte novità anche per il Villaggio dei ragazzi con una nuova arena, un padiglione teatrale più grande con spettacoli e cineforum, spazio letture in libreria, un’area per i piccolissimi (1-3 anni) e una per i giochi di legno antichi, laboratori e l’area dedicata ai giochi da tavolo.

venerdì 22 agosto 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini

Sergio Castellitto, Jared Mcneill & Band – “The Rock” Cori da La Rocca

Spettacolo inaugurale ispirato all’opera di T.S. Eliot. Un intreccio di poesia, musica e performance teatrale, con la partecipazione straordinaria di Sergio Castellitto, accompagnato da un ensemble musicale diretto dall’artista americano Jared McNeill. “The Rock” è anche l’album di esordio dello stesso McNeill, attore e regista teatrale, realizzato in collaborazione con il compositore Claudio Scarabottini. Le musiche, che spaziano tra elettronica pop, gospel, blues e world music, si fondono con le voci intense degli interpreti, restituendo nuova forza ai versi di Eliot, da cui è tratto anche il titolo della 46esima edizione del Meeting.

I biglietti sono disponibili su: https://shop.vivaticket.com/it/

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: https://teatrogalli.it/eventonew/sergio-castellitto-jared-mcneill-band-the-rock-cori-de-rocca

sabato 23 agosto 2025

Auditorium Rimini Fiera (PAD. D3), via Emilia, 155 – Rimini

La fregatura di avere un’anima – Il viaggio di un padre davanti alla sfida della libertà”

Di e con Giacomo Poretti, regia di Andrea Chiodi

Una delle più grosse disgrazie che può capitare ad un abitante del pianeta Terra nel 2024 è di inciampare in una parola apparentemente innocua, un vocabolo di appena 5 lettere: anima. Una bella fregatura. Questo viaggio inizia proprio da quell’inciampo, una terribile collisione, avvenuta nel momento esatto in cui una neomamma e un neopapà vennero messi di fronte a una sfida insuperabile: “Avete fatto un corpo, ora dovete fare l’anima”.

È un viaggio-combattimento, scomodo, urticante, persino doloroso, con una parola, con quella parola.

Certo, al giorno d’oggi, i suddetti genitori possono provare a difendersi con tutto l’arsenale di armi che la modernità gli mette a disposizione: la scienza, il buon senso, gli ideali borghesi, il cinismo…

Ma ad un certo punto ci si trova sempre di fronte a un bivio: organizzare per il proprio figlio un avvenire da influencer, chef, archiatra, archistar, pallone d’oro, CEO, oppure… aiutarlo ad accogliere la bellezza di una realtà donata, perché possa stupirsi tutte le volte che aprirà gli occhi. E magari riscoprire con lui la meraviglia di avere un’anima. Produzione Teatro de Gli Incamminati.

I biglietti sono disponibili su: http://www.vivaticket.com/it/ticket

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: http://www.meetingrimini.org/eventi-totale

sabato 23 agosto 2025

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 – Rimini centro storico

Ologramma – Peace Rock: Step Made of Songs

In un tempo frammentato, dove la distanza sembra più forte dell’abbraccio, il Gruppo Corale e Strumentale Ologramma propone un concerto che è un cammino condiviso.

Un percorso fatto di musica, parole e relazioni autentiche: “Steps Made of Songs”, passi fatti di canzoni, è un viaggio sonoro e umano, dove ogni brano diventa occasione per avvicinarsi, conoscersi, riconoscersi. Da Dylan ai Beatles, da Vecchioni a Mr. Rain, passando per le voci di chi, troppo spesso, resta ai margini: questo concerto è una dichiarazione di fiducia, nella pace, nella possibilità di costruire legami reali, nella forza della fragilità accolta.

Le voci, diverse per timbro, per storia, per vita, si uniscono in un’unica armonia che non pretende di stupire, ma di incontrare. Un passo alla volta, una nota alla volta, verso un mondo possibile.

In collaborazione con la Cineteca di Rimini. Con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Prenotazioni su: http://www.meetingrimini.org/eventi-totale/ologramma-peace-rock-step-made-of-songs/

Ore 21 Ingresso libero su prenotazione Info: http://www.meetingrimini.org/eventi-totale

domenica 24 agosto 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini

“Joseph & Bros” – Dal testo “Giuseppe e i suoi fratelli”

Di e con Alessandro Berti. Con Savì Manna e Francesco Maruccia

Scritto di prima mano da un esperto di carcere e Medio Oriente, Ignazio De Francesco, adattato alla scena da Alessandro Berti, “Joseph & Bros” spariglia le carte degli stereotipi, squarcia il velo dell’oggi per parlare di antiche fraternità mediorientali, di fedi e identità problematiche, di responsabilità da prendersi, come soggetti, di doveri di verità storica. E tutto questo usando la costrizione carceraria come cartina al tornasole della società tutta, come acceleratore di sentimenti, di idee, di conflitti, coi quali i tre dovranno infine fare i conti. Una produzione Casavuota.

Biglietti disponibili su: http://www.vivaticket.com/it/ticket/joseph-bros-dal-testo-giuseppe-e-i-suoi-fratelli/

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: https://www.meetingrimini.org/eventi-totale

lunedì 25 agosto 2025

Auditorium, Fiera di Rimini, via Emilia, 155 – Rimini

‘Serenata per archi di A. Dvořák op. 22’

con Orchestra Enzo Piccinini

L’Orchestra Enzo Piccinini esegue il celebre capolavoro sinfonico di A. Dvořák, diretta dal M° Emmanuele Lo Russo. Considerata una delle composizioni orchestrali più iconiche dell’autore boemo, la Serenata è proposta a centocinquant’anni dalla sua creazione, preceduta da una breve introduzione.

L’Orchestra Enzo Piccinini è nata nell’agosto 2024 con l’obiettivo di riscoprire il legame profondo tra la musica classica e la vita quotidiana. Attraverso i suoi concerti, intende offrire un’occasione di ascolto che metta in luce il significato umano racchiuso nella musica.

Biglietti su: http://www.vivaticket.com/it/ticket/orchestra-enzo-piccinini-serenata-per-archi-di-a-dvorak-op-22. Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: https://teatrogalli.it/eventonew/serenata-archi-dvorak-op-22-orchestra-enzo-piccinini

martedì 26 agosto 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini

Le Confessioni di S. Agostino con Alessandro Preziosi

Alessandro Preziosi dà corpo e voce a un Agostino immerso nei suoi pensieri più intimi, con un’interpretazione che coniuga rigore e spontaneità. L’adattamento attraversa i momenti salienti delle Confessioni fino alla struggente Epifania della conversione, in un flusso ritmico che tiene il pubblico sospeso tra parola e silenzio, tra fede e sentimento.

La partitura elettronica originale di Paky De Maio accompagna e penetra la voce, creando un ambiente sonoro immersivo che riflette l’interiorità del protagonista.

La messa in scena è essenziale ma dinamica: luci, suono e parola costruiscono uno spazio che vibra con il pensiero dando vita ad un linguaggio scenico che, complice la nuova traduzione di Tommaso Mattei, dialoga con il pubblico contemporaneo, pur conservando la densità poetica e la spiritualità del testo originale.

Biglietti su: http://www.vivaticket.com/it/ticket/alessandro-preziosi-le-confessioni-di-s-agostino/270032

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: http://www.meetingrimini.org/eventi-totale/

ALTRI EVENTI IN EVIDENZA

fino a settembre 2025

Rimini, sedi varie

Rimini ’80- E tu dov’eri nel 2025?

A 40anni dall’uscita di “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli, il Comune di Rimini ha in programma un calendario di eventi per omaggiare lo scrittore e per rivivere le atmosfere e il clima di un decennio, quello degli anni Ottanta. Tra gli appuntamenti, alla Corte degli Agostiniani il film ‘The Elephant Man’ con intervento di Annamaria Gradara (19 agosto).

mercoledì 20 e giovedì 21 agosto 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Lo specchio di Dioniso

Risonanze polifoniche erranti – Stagione lirica e danza al teatro Galli

Unisce musica antica e contemporanea ‘Lo specchio di Dioniso’ sul palco del Teatro Galli, dove i madrigali che il musicista rinascimentale Luzzasco Luzzaschi dedicò alle soliste del Concerto delle Dame di Ferrara, si confrontano con i nuovi madrigali composti da Claudio Ambrosini, Alberto Caprioli e Luigi Sammarchi dando vita ad uno spettacolo curato da Guido Barbieri che si vale delle voci di Monica Bacelli, Valentina Coladonato e Laura Lanfranchi affidate alla direzione di Ugo Naustrucci alla guida dell’Ensemble Il dolce sguardo.

Le attrici della Scuola di Teatro “Galante Garrone” di Bologna interpretano i testi poetici di Giovan Battista Guarini e di autore ignoto.

In preparazione a Lo Specchio di Dioniso, Guido Barbieri torna sul palco del Teatro Galli con un incontro per avvicinarsi all’opera il 20 agosto alle ore 19, nell’ambito della rassegna Parole per la musica.

sabato 23 agosto 2025

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Remember Bandiera Gialla

Continuano al Parco degli Artisti le serate dedicate al Bandiera Gialla in compagnia del suo storico DJ: il mitico Enzo Persueder. Aprono la serata Sergio Casabianca e le Gocce con il concerto Mash up: uno spettacolo di canzoni che si fondono tra loro spaziando tra i generi, per un evento tutto da cantare. A seguire, dalle 23 circa all’1 il mitico Dj Enzo Persueder, per un viaggio vintage nella storia del divertimento di Rimini e ritrovare le emozioni di un’epoca magica della Riviera.

Biglietti su liveticket 15 € + dir. prev., o acquistabili la sera stessa dell’evento.

In caso di maltempo l’evento è rinviato, con opzione di rimborso.

Orario: dalle ore 21 all’1 Ingresso a pagamento

domenica 24 agosto 2025

Sedi varie – Rimini

Lucchettino

A SGR Live arrivano gli spettacoli de Le Città Visibili, il Festival di Teatro e Musica a cura di Tamara Balducci (XIII Edizione), che ospita artisti del panorama nazionale, portando delle serate di spettacolo dal vivo sia in luoghi ad esso dedicati, sia in spazi non convenzionali, tra Rimini e il suo entroterra.

Domenica 24 agosto i due clown e prestigiatori Luca e Tino, metteranno in scena “Lucchettino”, lo spettacolo che li ha resi famosi in tutta Europa, con caricature senza tempo, sketch magici e clowneschi.

Ore 21.00 Ingresso libero nell’ambito di SGR Live. Info e prevendite: http://www.lecittavisibili.com

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 31 agosto 2025

Rimini, Corte degli Agostiniani

Agostiniani Estate

Una lunga estate con più di 40 appuntamenti di cinema (più della metà della stagione appena conclusa), per vivere il cinema ‘sotto le stelle’. Gli appuntamenti della settimana:

> lunedì 18 agosto Cinema Revolution, Vermiglio di Maura Delpero (Italia /Francia 2024, 119’)

> martedì 19 agosto Back to the ’80s | Cinema Revolution, The Elephant Man (versione restaurata)

di David Lynch (Gran Bretagna 1980, 125’); introduce Annamaria Gradara

> giovedì 21 agosto Cinema Revolution, Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini (Italia / Francia 2024, 110’)

> venerdì 22 agosto Cinema Revolution, La casa degli sguardi di Luca Zingaretti (Italia 2024, 109’)

> domenica 24 agosto Cinema Revolution, Berlinguer. La grande ambizione di Andrea Segre (Italia 2024, 122’)

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: http://www.facebook.com/cineteca.rimini

fino al 5 settembre 2025

Rimini spiaggia libera Piazzale Boscovich

Spiaggia Libera Tutti

Un fitto calendario di eventi e attività viene proposto nel primo anno di attività di Spiaggia Libera Tutti, dal lunedì al sabato, nelle fasce orarie della mattina (10-12) e del pomeriggio (16:30 – 18:30) tra laboratori creativi e sensoriali, attività motorie e ginnastica dolce, giochi musicali e teatrali, bagni assistiti e momenti di rilassamento, attività di gruppo, pittura, giochi da tavolo, percorsi motori, oltre ad un calendario di incontri culturali, attività ricreative speciali ed eventi aperti alla partecipazione.

In particolare, martedì 19 Agosto – “Guitar 100/Accordi di Pace”: concerto straordinario in collaborazione con la Diocesi di Rimini. Cento musicisti si esibiranno sulla sabbia per chiedere la pace nel modo più bello possibile: cantando.

Venerdì 22 Agosto – Presentazione in anteprima della mostra “Un tesoro in vasi di creta – Ermanno ‘lo storpio’ chiamato a guardare in alto”, che sarà presente al Meeting di Rimini 2025. Parteciperà l’associazione Mongolfiera di Imola.

Info: http://www.facebook.com/people/Spiaggia-Libera-Tutti/

fino al 26 agosto 2025

Arena Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR LIVE

In estate, l’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del Castello Malatestiano, ospita appuntamenti di musica e intrattenimento, a cura di Gruppo SGR. Gli appuntamenti della settimana:

Martedì 19 agosto ‘Tutto è cominciato così!? Con Sergio Casabianca e le Gocce.

Domenica 24 agosto le caricature senza tempo, sketch magici e clowneschi di Lucchettino in collaborazione con Città Visibili.

Martedì 26 agosto l’operetta con la ‘Magia d’operetta’

Ore 21 Ingresso libero Info: http://www.facebook.com/GruppoSGR/

fino al 31 agosto 2025

Rimini, Area Eventi Settebello a7b, via Roma 70

Eventi Settebello a7b

Un nuovo spazio per la cultura, il tempo libero, il cibo e la socialità. In agosto gli appuntamenti continuano fra buona musica, incontri culturali e gli appuntamenti del Circolo Ermeneutico.

Il mercoledì vede sul palco il nuovo format 7Band, che sotto la direzione artistica di Matteo Mussoni e Andrea Donati propone gruppi di giovani musicisti. Gli appuntamenti della settimana:

> martedì 19 agosto ore 21.00, Lorenzo Semprini & The false Prophets Bob Dylan e dintorni

> mercoledì 20 agosto ore 21.00, 7band dir.artistica Matteo Mussoni-Andrea Donati; Velluto, warm up: Unbosco

> giovedì 21 agosto ore 21.00, in collaborazione con Rimini Jazz Club, Mosaic Jazz Collective

> venerdì 22 agosto ore 18.45 Conferenza Circolo ermeneutico, ‘Dire l’indicibile: Arte e simbologia nel Buddismo Tibetano e Himalayano’; Chiara Bellini in dialogo con Donato Piegari, psicologo

> sabato 23 agosto ore 21.00 ‘Gaber dove sei?’

> domenica 24 agosto ore 20.30 ‘Slego (Not) Slego’; introduce: Paolo Nessuno; lettori: Andrea Rastelli, Riccardo Maneglia, Veronica La Madia; colonna sonora: dj set

ore 21.30, AGA – Alessandro Antolini e Cristina Giannini. Presentazione in anteprima nazionale del progetto Ambient 2.0, a seguire dj set

Tutti i mercoledì sera fino al 27 agosto 2025

P.zza Tre Martiri – Rimini centro storico

Artigiani al Centro By Night

Un market dedicato ad artigiani selezionati, designer, creativi e al piacere di trascorrere insieme serate bellissime nello splendido centro storico riminese.

Orario: dalle ore 18 alle ore 23 Info: http://www.facebook.com/artigianialcentro

Tutti i mercoledì fino al 27 agosto 2025

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d’estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi, per serate all’insegna dello shopping, food, musica, arte e cultura.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico.

Un’occasione per vivere la città nelle sere d’estate e visitare le bellezze artistiche con l’apertura serale dei Musei.

Orario: 21 – 23 Info: http://www.facebook.com/riminishoppingnight/

Tutti i mercoledì fino al 27 agosto 2025

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 – Rimini centro storico

La Magnèda

Ottava edizione delle Cene al Mercato Coperto, dove gli operatori preparano e servono pietanze preparate dal vivo con i propri prodotti. Le cene, allestite fino a 200 posti a sedere, sono allietate da intrattenimento musicale. L’iniziativa si svolge in concomitanza con la Rimini Shopping Night con l’apertura serale dei negozi in centro storico.

Tutti i mercoledì dal 2 luglio al 27 agosto 2025

Rimini, piazza Cavour

I Ricordi in Soffitta

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant’altro di loro appartenenza legato all’infanzia. I bambini sono i protagonisti di queste serate all’insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e per l’esposizione occorre l’iscrizione al C.O.C.A.P.

20, 22, 27, 29 agosto 2025

Corte della Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 – Rimini

La Storia immaginata. Narrazioni tra verità storica e invenzione letteraria

Anche nel 2025, la rassegna La Storia immaginata torna nella Corte della Biblioteca Civica Gambalunga, nel cuore di Rimini, per proseguire il dialogo tra verità storica e invenzione letteraria. Un ciclo di incontri che mette in relazione autori, studiosi e lettori per esplorare le infinite possibilità narrative che nascono quando la letteratura si confronta con il passato. Un’occasione per lasciarsi coinvolgere da romanzi che, con sguardi diversi e voci originali, interrogano il tempo e le sue ombre, dando spazio a memorie dimenticate, figure marginali, conflitti ancora vivi, storie di coraggio, trasformazione e resistenza umana. Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie al termine della presentazione. Gli appuntamenti della settimana:

> mercoledì 20 agosto, Simona Lo Iacono – Virdimura (Guanda, 2024). In dialogo con Gianluca Guidomei.

> venerdì 22 agosto, Laura Calosso – Anita (SEM, 2025). In dialogo con Silvia Bottani

mercoledì 20 agosto 2025

Spiaggia di Rimini Sud

Il mercato del mare

La spiaggia di Rimini si trasforma in un palcoscenico del gusto, dove le eccellenze enogastronomiche dell’Emilia-Romagna incontrano il mare in un connubio unico e coinvolgente.

Degustazioni guidate, showcooking, incontri con produttori e laboratori sensoriali trasformano ogni appuntamento in una vera e propria esperienza gourmet sul mare, dove sapori, profumi e racconti si fondono in un viaggio emozionale tra Riviera e colline.

Ecco i prossimi appuntamenti con i sapori della tradizione in riva al mare:

mercoledì 20 agosto, ore 18:00 – bagno 150.

Ogni data è organizzata dal bagnino di riferimento.

mercoledì 20 agosto 2025

Coco Beach (bagno 106/B), via Regina Margherita e Carnaby Club, viale Brindisi, 20 – Marebello Rimini

Yellow Night Beach Party

Un grande party sulla spiaggia organizzato dalla discoteca Carnaby Club e con il Bagno 106 Cocobeach di Marebello, che si tiene durante tutta l’estate.

La festa inizia intorno alle 21,30 e l’ingresso è sempre gratuito.

La serata è ricca di sorprese: ospiti speciali, musica, dj set, animazione.

Intorno a mezzanotte, la festa prosegue all’interno del Carnaby Club con ingresso a pagamento.

Tutti i venerdì fino al 12 settembre 2025

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà lo spazio ‘I venerdì d’Arte’. L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

venerdì 22 agosto 2025

Rimini, Giardino dell’Ala Moderna del Museo della Città (ingresso da via Luigi Tonini)

Un giardino di storie

Immersi nella magia della lettura all’ombra degli alberi del Museo: i volontari Nati per Leggere (NpL) della Biblioteca Ragazzi tornano con l’iniziativa ‘Un giardino di storie’, un appuntamento pensato per le bambine e i bambini dai tre anni e per le loro famiglie, nell’abbraccio verde del Giardino dell’Ala Moderna del Museo della Città, con ingresso da via Luigi Tonini.

Le letture all’aperto sono un’occasione per ritrovarsi, stare in compagnia e per ricordare quanto un libro letto ad alta voce possa accendere meraviglia. La Biblioteca Gambalunga Ragazzi, cuore pulsante di queste iniziative, continua così la sua missione di avvicinare i più piccoli alla lettura, rendendola esperienza viva e quotidiana. L’evento è libero e non serve prenotare, mentre è molto consigliato portare con sé una coperta per stendersi comodamente sul prato.

In caso di maltempo l’appuntamento sarà annullato.

venerdì 22 agosto 2025

Rimini, Fellini Museum

Laboratori per bambini e ragazzi

Esplorazioni Urbane a cura di Are Ere Ire

Nell’ambito del progetto europeo REELUn viaggio cinematografico tra Italia e Croazia sono stati attivati laboratori per piccoli visitatori da 6 a 13 anni.

Una camminata fotografica a piedi, nei luoghi felliniani di Rimini, pensata per giovani menti appassionate di fotografia. Mappa alla mano i partecipanti individueranno l’itinerario e la posizione raggiunta e ad ogni tappa visitata verranno scattate delle fotografie. Età: 6-13 anni; durata: 2h circa

È necessaria una macchina fotografica digitale oppure un tablet o smartphone, con batteria ben carica e scheda di memoria libera. Il laboratorio è gratuito su prenotazione al form: https://forms.gle/tBNWfZ2myywUX3TA7

Ore 18 e ore 21 Info: https://fellinimuseum.it/didattica/

venerdì 22 agosto 2025

Arena Francesca da Rimini, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Il Passatore

La magia del teatro nella cornice del centro storico di Rimini.

Un nuovo spettacolo a cura della Compagnia teatrale ‘I Viaggiatori nel Tempo’ che ci accompagna in un viaggio teatrale tra le diverse epoche storiche con i personaggi più famosi della Romagna.

Quest’anno è la volta del Passatore, brigante reso famoso dalla poesia Romagna del Pascoli e dai versi della canzone di Secondo Casadei.

venerdì 22, 29 agosto 2025

Rimini, spiaggia Tiki 26 Marina Centro

La cultura nello sport

Continua il ciclo di incontri e racconti sulla cultura dell’attività sportiva ideato dal fotografo riminese Giorgio Salvatori e dalla personal trainer Elen Souza, per riscoprire il valore del movimento, della prevenzione e della socialità con incontri tenuti da medici, docenti, sportivi e imprenditori.

La spiaggia non è solo un luogo di svago estivo o attrazione turistica: può diventare uno spazio per rigenerarsi, incontrarsi, conoscere. “La Cultura nello Sport” nasce proprio per valorizzare questa nuova dimensione del litorale riminese, che diventa teatro di idee, scambi e nuovi modi di vivere il benessere.

Ogni incontro è un’occasione per approfondire tematiche diverse: venerdì 22 agosto alle ore 18, appuntamento con “Fare attività sportiva rende felici ?” con il Prof. Antonio Maturo, Docente di Sociologia della Salute – Università di Bologna; Dott. Edoardo Locatelli- Direttore Generale di Erba Vita. Ogni incontro si conclude con un momento conviviale in spiaggia e un soft drink offerto dal Bagno Tiki 26. Ingresso libero.

venerdì 22, 29 agosto 2025

Club Nautico, Largo Ruggero Boscovich, 12 – Rimini zona porto canale

Mare per tutti

Spiaggia Libera Tutti, Amici di Gigi & Club Nautico di Rimini invitano a scoprire il mare senza barriere.