lunedì 18 Agosto 2025
(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

Mit, il ministro Salvini nomina l'avv. Tardino presidente dell'AdSP della Sicilia Occidentale
18 agosto 2025 – Il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto con cui viene conferito all’avv. Annalisa Tardino l’incarico di Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale, che gestisce i porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Porto Empedocle, Licata e Gela.
L’incarico di vertice consentirà di garantire la piena operatività e lo sviluppo dell’Autorità, in continuità con le politiche nazionali di rilancio del sistema portuale e logistico.
La nomina è stata formalmente comunicata alla Regione Siciliana nella stessa data del provvedimento. Il Mit ribadisce il proprio impegno a sostenere la crescita dei principali scali della Sicilia occidentale e conferma la centralità del porto di Palermo nel sistema infrastrutturale e marittimo nazionale.
