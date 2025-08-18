(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 M.O.: D’attorre(Pd), destra accuserà anche israeliani dí antisemitismo?
“Un milione di cittadini scende in piazza in Israele per protestare per
contestare radicalmente la politica del governo Netanyahu su Gaza. Parole e
posizioni chiare, ben diverse dall’ignavia e dalla sostanziale complicità
che hanno fin qui caratterizzato il governo italiano. Chissà se ora gli
esponenti della destra accuseranno anche i manifestanti israeliani di
antisemitismo, così come hanno fatto vergognosamente in questi mesi nei
confronti del PD”.
Così in una nota Alfredo D’attorre, della segreteria PD.
