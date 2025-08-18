Close Menu
lunedì 18 Agosto 2025
Italia-Germania:Maffoni (FDI): intesa Mimit-Bmwe segna cambio rotta in Ue

(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

Italia-Germania:Maffoni (FDI): intesa Mimit-Bmwe segna cambio rotta in Ue
“Quello siglato tra Italia e Germania non è solo un accordo tecnico: è un chiaro segnale politico. Con questa intesa si afferma una visione comune che rimette al centro la sovranità industriale europea e la necessità di una transizione green sostenibile anche dal punto di vista economico. Fratelli d’Italia sostiene con convinzione l’approccio promosso dal ministro Urso: pragmatismo, innovazione e tutela delle imprese”.
Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Gianpietro Maffoni, componente della commissione Industria al Senato, commentando l’intesa tra tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il BMWE, il Ministero tedesco per gli Affari Economici e l’Energia per la decarbonizzazione delle flotte aziendali.
“È un passo avanti che potrebbe segnare una nuova fase nei rapporti di forza all’interno dell’Unione, dove l’interesse strategico dell’Europa deve prevalere sulle forzature ideologiche di Bruxelles”, conclude Maffoni.

