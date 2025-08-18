(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 Insulti a Salvini, Di Mattina (Lega): da Sarcina offese inqualificabili, arte è altra cosa
Roma, 18 ago. – “Il cantante de ‘Le Vibrazioni’ Francesco Sarcina ha offeso durante un concerto a Trinitapoli il ministro Salvini con espressioni che sinceramente riteniamo inqualificabili e assolutamente distanti da quello che pensiamo debba essere un contesto musicale. L’arte è un’altra cosa, nulla a che vedere con chi usa un palco e un pubblico per fare politica ed esprimere opinioni personali e ideologiche. Ci aspettiamo le sue scuse”.
Lo dichiara il deputato pugliese della Lega Salvatore Di Mattina.
