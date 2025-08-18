“Desidero esprimere la mia solidarietà e la mia vicinanza all’assessore Marco Battino vittima la scorsa notte, di un atto vile e di profonda vigliaccheria. Strappare manifesti, imbrattarli o deturparli è il sintomo di chi alla politica del confronto, predilige gesti violenti e offensivi. Non si tratta della una cosiddetta ‘ragazzata’ ma dietro si nasconde un atto consapevole volto ad offendere la persona, la sua storia politica e le sue battaglie sociali. Faccio mio l’appello di Marco affinché chi si è reso protagonista di tale gesto esca dall’anonimato e accetti un confronto con il nostro candidato. A nome di Forza Italia Marche, rinnovo la mia vicinanza a Marco, sicuro che proseguirà la sua campagna elettorale con lo stesso spirito e la stessa volontà. Non saranno certi gesti a fermare la sua passione”. Lo dichiara in una nota Francesco Battistoni, Commissario Regionale di Forza Italia Marche e deputato azzurro.
Forza Italia, Battistoni (FI) “Solidarietà a Battino. Politica è confronto”
