Close Menu
Trending
lunedì 18 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Forza Italia, Battistoni (FI) “Solidarietà a Battino. Politica è confronto”

Redazione RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

“Desidero esprimere la mia solidarietà e la mia vicinanza all’assessore Marco Battino vittima la scorsa notte, di un atto vile e di profonda vigliaccheria. Strappare manifesti, imbrattarli o deturparli è il sintomo di chi alla politica del confronto, predilige gesti violenti e offensivi. Non si tratta della una cosiddetta ‘ragazzata’ ma dietro si nasconde un atto consapevole volto ad offendere la persona, la sua storia politica e le sue battaglie sociali. Faccio mio l’appello di Marco affinché chi si è reso protagonista di tale gesto esca dall’anonimato e accetti un confronto con il nostro candidato. A nome di Forza Italia Marche, rinnovo la mia vicinanza a Marco, sicuro che proseguirà la sua campagna elettorale con lo stesso spirito e la stessa volontà. Non saranno certi gesti a fermare la sua passione”. Lo dichiara in una nota Francesco Battistoni, Commissario Regionale di Forza Italia Marche e deputato azzurro.   

Share.
Redazione Redazione

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl