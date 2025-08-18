Close Menu
FDI. BUCALO: GRANDE PARTECIPAZIONE AL BANCHETTO DI FRATELLI D’ITALIA PER INFORMARE SU NOVITÀ IDECRETO SICUREZZA

Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 FDI. BUCALO: GRANDE PARTECIPAZIONE AL BANCHETTO DI FRATELLI D'ITALIA PER INFORMARE SU NOVITÀ IDECRETO SICUREZZA
Alla presenza della Senatrice Ella Bucalo, dell’onorevole Carolina Varchi, del deputato regionale, onorevole Pino Galluzzo, del coordinatore provinciale Giosuè Giardina, dei sindaci di Fratelli d’Italia e dei dirigenti comunali e provinciali del partito, si è tenuto a Gliaca di Piraino (Messina) un importante momento di confronto sul tema della sicurezza. Un momento di condivisione che ha fatto sì che i cittadini venissero a conoscenza delle importanti novità introdotte dal decreto sicurezza. Una battaglia di legalità e giustizia che vede il governo Meloni in prima linea, senza tentennamenti, a fianco dei cittadini onesti. Per un’Italia più giusta e più sicura.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

