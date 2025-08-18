CS – CSEP, al via la gara per interventi di ampliamento in 9 istituti penitenziari

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 Ministero della
Giustizia
COMUNICATO STAMPA
COMMISSARIO STRAORDINARIO EDILIZIA
PENITENZIARIA:
AL VIA LA GARA PER INTERVENTI DI AMPLIAMENTO
IN NOVE ISTITUTI PENITENZIARI
Roma, 18 agosto 2025. Dopo la pubblicazione, nei giorni scorsi, delle
procedure per la riqualificazione di tre istituti penitenziari, prosegue il
programma del Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria con una
nuova gara, del valore complessivo di oltre 45,6 milioni di euro, destinata
all’ampliamento di nove strutture carcerarie.
La procedura – pubblicata da Invitalia, in qualità di Centrale di committenza
per il Commissario straordinario – riguarda la progettazione, fornitura e
installazione di moduli detentivi prefabbricati negli istituti di Alba, Milano,
Biella, L’Aquila, Reggio Emilia, Voghera, Frosinone, Palmi e Agrigento,
distribuiti in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Calabria
e Sicilia.
Nominato per fronteggiare il sovraffollamento carcerario, il Commissario
Straordinario, in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria del Ministero della Giustizia, sta attuando un ampio piano di
interventi che prevede ampliamenti, riqualificazioni e ristrutturazioni
delle strutture esistenti.
