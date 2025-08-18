Close Menu
Aggressione Red Lion Vernio, Mazzetti (FI): “Auspico scelte immediate da parte della sindaca, non solo solidarietà. Solidarietà vera è cambio di passo su sicurezza”

(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 Aggressione Red Lion Vernio, Mazzetti (FI): “Auspico scelte immediate da parte della sindaca, non solo solidarietà. Solidarietà vera è cambio di passo su sicurezza”
“La miglior forma di solidarietà oggi è costruire le condizioni per una sicurezza effettiva, con i fatti e non con le parole vuote della sindaca Lucarini. A Prato e in Provincia di Prato è passato il messaggio, per colpa delle giunte PD, che tutto è consentito, che si è sempre impuniti anche a fronte di azioni gravi e criminose. Se avessero seguito una corretta proposta di Forza Italia, oggi già ci sarebbe in Toscana il Centro per i Rimpatri, che agevolerebbe l’espulsione di chi si macchia di reati. Non solo, prima che il governo di Centrodestra mettesse un freno, è stato dato l’avallo a un’immigrazione illegale e incontrollata, di cui vediamo gli effetti nefasti soprattutto nei comuni più piccoli come Vernio dove sono stati concentrati immigrati con evidenti problemi, nel disinteresse e nel lassismo generale buonista PD. I colpevoli di questa aggressione vanno individuati ed espulsi immediatamente dal Comune di Vernio e dal nostro Paese. Massima severità verso chi danneggia i nostri imprenditori e molesta i nostri laboriosi concittadini che con i frutti delle loro fatiche tengono su sia il Comune sia il circuito della cosiddetta accoglienza. Ma, alla fine, la legalità può essere ripristinata, anche dopo anni, decenni di lassismo, come sta avvenendo nel capoluogo pratese, dove gli agenti tornano in strada e i cittadini, sentendosi sicuri, pure”.
Così, in una nota, l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

