(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 Ucraina. Zedda (FdI): la linea che prende forma è idea italiana di garanzia di sicurezza
“Il vertice tra Putin e Trump va visto come un primo passo sulla strada, ancora lunga, verso la pace. Ma il fatto che la linea che si intende perseguire è la proposta di Meloni sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, che si ispirino all’articolo 5 della Nato, é ragione di grande soddisfazione e l’ulteriore dimostrazione di quanto l’esecutivo italiano a guida Meloni sia sempre più influente, anche a livello internazionale”.
Lo dichiara il vice presidente di Fratelli d’Italia in Senato Antonella Zedda.
