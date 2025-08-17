(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 Ucraina: Bergamini (Fi), domani a Washington Occidente coeso al fianco di Kiev
“Domani a Washington vedremo un Occidente coeso al fianco dell’Ucraina. Per Forza Italia, soltanto Kiev potrà decidere del proprio territorio. Le garanzie di sicurezza sono fondamentali per la libertà di tutti”. Così al Tg1 Deborah Bergamini, deputata e vice segretario nazionale di Forza Italia.
