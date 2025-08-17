(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 MORATTI: “SANITÀ PUBBLICA, BENE LA REVISIONE DEL NITAG. FORZA ITALIA IN CAMPO CON RIFORME CONCRETE”
“Accolgo con favore la decisione del Ministro Schillaci di revocare le nomine del comitato vaccini (NITAG). È fondamentale che organismi così strategici per la salute pubblica siano composti da figure di alta competenza scientifica, libere da ogni ambiguità ideologica o posizione antiscientifica. E un ringraziamento anche a tutto il mondo scientifico che si è mobilitato in questi giorni”. Lo dichiara Letizia Moratti, Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia ed europarlamentare del Partito Popolare Europeo.
“La fiducia dei cittadini nelle politiche sanitarie si costruisce attraverso trasparenza, autorevolezza e rigore – prosegue – La promozione delle vaccinazioni, come di ogni altra misura di sanità pubblica, deve poggiare su basi scientifiche solide e condivise, non su opinioni personali in contrasto con l’evidenza medica. In questa direzione si muove l’impegno di Forza Italia per una sanità moderna, equa e sostenibile. A ottobre andrà in discussione la nostra proposta di legge sulla medicina generale, volta a rafforzare il ruolo dei medici di famiglia come primo presidio territoriale”.
“E sempre su iniziativa di Forza Italia – aggiunge – è già concreta la proposta riforma complessiva del Servizio Sanitario Nazionale che prevede: l’assunzione di 10.000 medici e 20.000 infermieri, aumenti retributivi di 2.000 euro per i medici e di 1.000 euro per gli infermieri – sia per il personale in servizio sia per i nuovi assunti – nonché miglioramenti economici per i medici in formazione specialistica. La riforma include anche l’ampliamento della capacità ospedaliera con almeno 50.000 nuovi posti letto, a supporto di un sistema che deve tornare ad essere universalistico, efficiente e vicino ai bisogni dei cittadini. Come Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia e membro della Commissione Sanità al Parlamento europeo, continuerò a sostenere un modello sanitario basato su qualità, merito e innovazione, nella piena coerenza con i valori europei di accesso equo alla cura e responsabilità istituzionale”, conclude.
